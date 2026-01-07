Daniel Schroeder (padre Samuel) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 8 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 gennaio

Nella puntata di giovedì 8 gennaio, Ana vuole prendere residenza a Lujan e chiede a Ricardo di accompagnarla all'anagrafe, perché essendo ancora sposati, ha bisogno della sua firma.

Curro cerca di mettere una certa distanza tra lui e Ángela, dato che ora è un valletto. Tuttavia, lei non si arrende e organizza un ultimo incontro prima della sua partenza definitiva.

Leocadia ha la ferma intenzione di lasciare La Promessa, ma questo non le impedisce di continuare a fare la padrona di casa, dando istruzioni a destra e a manca.

