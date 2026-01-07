Catalogo
SERIE TV07 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'8 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 8 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 8 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar informa Hatice ed Enver.

La forza di una donna 2: cosa succede l'8 gennaio

Bahar dice ad Hatice ed Enver che Sarp si è trasferito nel suo palazzo, ma intende tenere Sirin all'oscuro della faccenda.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

