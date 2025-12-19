Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 20 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar è preoccupata per Arif.

La forza di una donna 2: cosa succede il 20 dicembre

Bahar è profondamente in ansia per Arif e ne discute con Kismet.

Intanto, Arif non riesce a capacitarsi di come suo padre Yusuf sia stato capace di abbandonare un figlio.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

