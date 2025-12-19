Catalogo
SERIE TV19 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 20 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 20 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar è preoccupata per Arif.

La forza di una donna 2: cosa succede il 20 dicembre

Bahar è profondamente in ansia per Arif e ne discute con Kismet.

Intanto, Arif non riesce a capacitarsi di come suo padre Yusuf sia stato capace di abbandonare un figlio.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

