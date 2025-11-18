Catalogo
SERIE TV18 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 19 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 19 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 19 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver cerca un lavoro.

La forza di una donna 2: cosa succede il 19 novembre

Enver va a cercarsi un lavoro e viene indirizzato da un fruttivendolo un po’ sordo che è alla ricerca di un aiutante.

Anche Sirin è alle prese con il lavoro, ma non è affatto soddisfatta della sua posizione di commessa nel negozio di tessuti.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

