Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli), Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 19 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la polizia irrompe in casa di Nezir.

La forza di una donna 2: cosa succede il 19 dicembre

La polizia fa irruzione nella casa di Nezir, ma non riesce a trovare Bahar, Sarp e i bambini che, nel frattempo, riescono a fuggire e si presentano alla porta di Hatice.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

