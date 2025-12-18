Catalogo
SERIE TV18 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 19 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 19 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli), Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Ali Semi Sefil (Doruk Cesmeli), Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) e Kubra Suzgun (Nisan Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 19 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la polizia irrompe in casa di Nezir.

La forza di una donna 2: cosa succede il 19 dicembre

La polizia fa irruzione nella casa di Nezir, ma non riesce a trovare Bahar, Sarp e i bambini che, nel frattempo, riescono a fuggire e si presentano alla porta di Hatice.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

