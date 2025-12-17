Serif Erol (Enver Sarikadi) e Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 18 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif confida un segreto a Enver.

La forza di una donna 2: cosa succede il 18 dicembre

Arif chiede di parlare con Enver, e Kismet riesce a organizzare l’incontro, aggirando le regole e all’insaputa di tutti.

Durante la conversazione, Arif rivela a Enver un segreto.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

