Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV17 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 18 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 18 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Serif Erol (Enver Sarikadi) e Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2Serif Erol (Enver Sarikadi) e Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di giovedì 18 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif confida un segreto a Enver.

La forza di una donna 2: cosa succede il 18 dicembre

Arif chiede di parlare con Enver, e Kismet riesce a organizzare l’incontro, aggirando le regole e all’insaputa di tutti.

Durante la conversazione, Arif rivela a Enver un segreto.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video