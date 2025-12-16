Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 17 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nezir mette alla prova Munir.

La forza di una donna 2: cosa succede il 17 dicembre

Nella villa di Nezir, Piril con Ali e Omer, e Bahar con Nisan e Doruk continuano la loro vita in una prigione dorata. Nezir mette alla prova Münir spingendolo a uccidere suo fratello Azim, ma Münir inaspettatamente si rifiuta disobbedendo al suo capo.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE