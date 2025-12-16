Catalogo
SERIE TV16 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 17 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 17 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 17 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nezir mette alla prova Munir.

La forza di una donna 2: cosa succede il 17 dicembre

Nella villa di Nezir, Piril con Ali e Omer, e Bahar con Nisan e Doruk continuano la loro vita in una prigione dorata. Nezir mette alla prova Münir spingendolo a uccidere suo fratello Azim, ma Münir inaspettatamente si rifiuta disobbedendo al suo capo.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

