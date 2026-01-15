Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV15 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 16 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 16 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Sarp in una scena de La forza di una donna 2Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 16 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp è al commissariato di polizia.

La forza di una donna 2: cosa succede il 16 gennaio

Sarp è ancora bloccato al commissariato di polizia e Kismet, su sollecitazione di Arif, gli propone assistenza legale.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video