La forza di una donna 2, le anticipazioni del 15 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 15 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di lunedì 15 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nisan e Doruk sono estremamente ansiosi per l'assenza di Bahar.
La forza di una donna 2: cosa succede il 15 settembre
Quando Arif ritorna dall'ospedale, riesce a calmare gli animi di tutti. Sirin è ancora irreperibile e Jale informa Hatice che le condizioni di Bahar stanno peggiorando.
Sarp, dubbioso riguardo alla sua conversazione con Enver, torna a bussare alla sua porta, ma trova Yeliz che gli dice che i proprietari di casa saranno assenti per un po'.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Il dj e l'attrice hanno annunciato sui social la nascita di Liam
Il genio del Duca Bianco ha finalmente una casa permanente: il David Bowie Centre al V&A East Storehouse, nel cuore di Stratford, quartiere in fermento della capitale britannica
