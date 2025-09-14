Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 15 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di lunedì 15 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nisan e Doruk sono estremamente ansiosi per l'assenza di Bahar.

La forza di una donna 2: cosa succede il 15 settembre

Quando Arif ritorna dall'ospedale, riesce a calmare gli animi di tutti. Sirin è ancora irreperibile e Jale informa Hatice che le condizioni di Bahar stanno peggiorando.

Sarp, dubbioso riguardo alla sua conversazione con Enver, torna a bussare alla sua porta, ma trova Yeliz che gli dice che i proprietari di casa saranno assenti per un po'.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

