Nella nuova puntata di sabato 15 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, l'auto di Sarp viene tamponata.
In montagna, due ragazzi, intenti a gareggiare con le auto dei genitori, finiscono per tamponare la macchina di Sarp. A bordo dell'auto ci sono Nisan e Doruk.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.