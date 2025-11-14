Catalogo
SERIE TV14 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 15 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 15 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di sabato 15 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, l'auto di Sarp viene tamponata.

La forza di una donna 2: cosa succede il 15 novembre

In montagna, due ragazzi, intenti a gareggiare con le auto dei genitori, finiscono per tamponare la macchina di Sarp. A bordo dell'auto ci sono Nisan e Doruk.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

