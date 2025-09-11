Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
11 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 12 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 12 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Bahar (Özge Özpirinççi) in La forza di una donna

Nella nuova puntata di venerdì 12 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Jale dice a Bahar di Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede il 12 settembre

Per sbaglio, Jale dice a Bahar che un uomo di nome Sarp è andato in ospedale a trovare Enver durante il suo ricovero.

Hatice le dice che con tutta probabilità si tratta del figlio del fruttivendolo, molto legato a Enver.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

