Sarp e Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 12 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, le donne del vicinato piangono Yeliz.

La forza di una donna 2: cosa succede il 12 novembre

Le donne del vicinato si riuniscono a casa di Ceyda per piangere Yeliz e Ceyda da segnali che fanno temere ad Hatice, Jale ed Enver che abbia intenzioni suicide.



La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

