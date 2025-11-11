Catalogo
SERIE TV11 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 12 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 12 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sarp e Bahar in una scena de La forza di una donna 2Sarp e Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 12 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, le donne del vicinato piangono Yeliz.

La forza di una donna 2: cosa succede il 12 novembre

Le donne del vicinato si riuniscono a casa di Ceyda per piangere Yeliz e Ceyda da segnali che fanno temere ad Hatice, Jale ed Enver che abbia intenzioni suicide.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

