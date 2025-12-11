Catalogo
SERIE TV11 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 12 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 12 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 12 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Kismet rivela che Yusuf è suo padre.

La forza di una donna 2: cosa succede il 12 dicembre

La signora Kismet, avvocato di Arif e Yusuf, rivela ad Arif di essere anche lei figlia di Yusuf, e quindi sua sorella.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

