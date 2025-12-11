Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 12 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Kismet rivela che Yusuf è suo padre.

La forza di una donna 2: cosa succede il 12 dicembre

La signora Kismet, avvocato di Arif e Yusuf, rivela ad Arif di essere anche lei figlia di Yusuf, e quindi sua sorella.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

