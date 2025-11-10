Nella nuova puntata di martedì 11 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nezir deve affrontare una prova.
Nezir si trova a dover affrontare una terribile prova cui lo sottopone Nezir: se non vuole fare la stessa fine dei suoi uomini, dovrà uccidere suo fratello Munir.
