SERIE TV10 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'11 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 11 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sarp in una scena de La forza di una donna 2Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 11 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nezir deve affrontare una prova.

La forza di una donna 2: cosa succede l'11 novembre

Nezir si trova a dover affrontare una terribile prova cui lo sottopone Nezir: se non vuole fare la stessa fine dei suoi uomini, dovrà uccidere suo fratello Munir.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

