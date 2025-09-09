Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di mercoledì 10 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk racconta di aver visto Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede il 10 settembre

Doruk è convinto di aver visto Sarp in ospedale e lo riferisce anche a Ceyda. La donna ne parla con Yeliz: ha paura che questo fatto possa compromettere ancora di più l'equilibrio di Bahar.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

