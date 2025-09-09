La forza di una donna 2, le anticipazioni del 10 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 10 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk racconta di aver visto Sarp.
La forza di una donna 2: cosa succede il 10 settembre
Doruk è convinto di aver visto Sarp in ospedale e lo riferisce anche a Ceyda. La donna ne parla con Yeliz: ha paura che questo fatto possa compromettere ancora di più l'equilibrio di Bahar.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
