Nella nuova puntata di sabato 1 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp salva Bahar.
Suat rivela a Sirin che gli uomini di Nezir stanno per irrompere armati in casa di Bahar per rapire lei e i bambini.
Poco prima dell’attacco, Sarp, forse avvisato da Sirin, riesce a raggiungerli e portarli in salvo in una casa sicura indicata da Munir.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.