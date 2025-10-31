Catalogo
SERIE TV31 ottobre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'1 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 1 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 1 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp salva Bahar.

La forza di una donna 2: cosa succede il 1 novembre

Suat rivela a Sirin che gli uomini di Nezir stanno per irrompere armati in casa di Bahar per rapire lei e i bambini.

Poco prima dell’attacco, Sarp, forse avvisato da Sirin, riesce a raggiungerli e portarli in salvo in una casa sicura indicata da Munir.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

