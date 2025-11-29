Catalogo
SERIE TV29 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'1 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 1 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) e Ahu Yagtu (Piril) in una scena de La forza di una donna 2Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) e Ahu Yagtu (Piril) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di lunedì 1 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar non vuole stare con Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede l'1 dicembre

Bahar afferma con assoluta chiarezza a Sarp di non voler tornare insieme, nonostante lui le assicuri con forza di non aver mai amato Piril.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

