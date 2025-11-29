Nella nuova puntata di lunedì 1 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar non vuole stare con Sarp.
Bahar afferma con assoluta chiarezza a Sarp di non voler tornare insieme, nonostante lui le assicuri con forza di non aver mai amato Piril.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.