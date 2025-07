Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 28 luglio all'1 agosto durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: le anticipazioni dal 28 luglio all'1 agosto

Farah è una giovane donna iraniana immigrata a Istanbul, con un figlio di sei anni di nome Kerim, che deve vivere isolato perché il suo sistema immunitario è gravemente compromesso. Farah lavora in nero come addetta delle pulizie e, durante un turno in un locale gestito da dei criminali, assiste a un omicidio.

Farah è testimone della scena e si offre di pulire la macchia di sangue dal pavimento pur di salvarsi la vita. Una volta terminato il suo compito, viene portata in macchina da Tahir, quello che sembra essere uno dei capi dell'organizzazione criminale. Farah riesce a scappare e a rientrare a casa, sconvolta. Lì trova Gonul, la vicina di casa, che bada a Kerim in assenza della madre. Grazie ai contatti di Gonul, che lavora in ospedale, Farah porta clandestinamente Kerim alla visita con l'immunologo. Il medico dice a Farah che forse ha trovato un donatore di midollo compatibile, ma che per accedere al trapianto Kerim dovrà essere registrato, il che pone Farah in una posizione scomoda, visto che lei non è cittadina turca. Farah tenta di fuggire dal Paese, ma durante il viaggio un malintenzionato le ruba un oggetto molto importante per lei.

Nel tentativo di recuperarlo, affronta quell'uomo e viene scaraventata per terra. Una donna porta lei e Kerim in ospedale e lì Farah s'imbatte in Ali Galip, che ha subito un'aggressione e ora è in gravissime condizioni. Farah interviene e gli salva la vita, senza sapere chi sia quell'uomo.

Lo scoprirà poco dopo quando verrà raggiunta da Tahir. Quest'ultimo riceve l'ordine da Ali Galip di tenerla sotto stretta sorveglianza fino a quando lui non si sarà ripreso. Farah torna a casa e chiede a suo figlio di non rivelare a Gonul dove hanno passato la notte. Ali Galip è ancora costretto a letto, ma si sente meglio e insiste affinché il figlio Kaan esca con i cugini e faccia vedere al mondo che la famiglia sta bene. Tahir porta Farah in un appartamento a un piano molto alto. Mentre la donna pulisce i vetri delle finestre, Tahir la fa inciampare e Farah rischia di cadere, ma alla fine l'uomo l'afferra per un braccio e la trae in salvo.

