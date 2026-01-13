Nei nuovi episodi di Io sono Farah, andati in onda martedì 13 gennaio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Farah contatta Mehmet per incastrare Ali Galip.
Tahir segue Farah e Bade e scopre che le due hanno un appuntamento segreto con Mehmet.
Farah fa una confessione a Tahir.
Mehmet interrompe l'incontro segreto tra i grandi capi famiglia della malavita.
Tahir affronta Ali Galip.
Benham si presenta a casa di Farah.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah andate in onda il 13 gennaio su Canale 5.