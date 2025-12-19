La nuova puntata di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda venerdì 19 dicembre in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Lale Basar (Perihan Kosaner) e Demet Ozdemir (Farah Ersadi) in una scena di Io sono Farah 2

Gönül, profondamente delusa dal comportamento di Farah, chiede ospitalità al fratello Mehmet per qualche giorno. Rimasta sola in casa, trova il fascicolo sul caso di Kaan e scopre che il ragazzo non è il vero responsabile dell’omicidio di Alperen.

Mehmet, nonostante la sospensione dal servizio, si reca a casa di Ali Galip deciso a fare luce sulla sparatoria, ma viene cacciato brutalmente e, poco dopo, riceve anche un richiamo da Hamza. Bade lo raggiunge e cerca disperatamente di metterlo in guardia, ma Mehmet si rifiuta di ascoltarla, accusandola di parlare per conto dello zio nel tentativo di intimidirlo.

Nel frattempo, Orhan incontra Ali Galip e gli fa capire che è arrivato il momento di chiudere definitivamente la questione: un flashback rivela che in gioventù Orhan, nel tentativo di proteggere Vera, fu colpito al petto da due colpi di pistola sparati da Ali Galip e che, poco prima, era stato lui stesso a uccidere accidentalmente il padre di Mehmet.

Mehmet viene informato della sospensione a tempo indeterminato dal servizio e dell’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico. Intanto, Farah e Tahir, freschi di matrimonio, decidono di cenare insieme, ma prima Farah fa visita a Vera per avvertirla che Ali Galip ha ordinato a Tahir di uccidere Mehmet, intimandole di convincere il marito ad annullare l’ordine.

Bade, che ha origliato la conversazione tra Farah e Vera, avverte Mehmet del pericolo imminente. Il commissario si reca allora a casa di Tahir e lo provoca deliberatamente fino a farsi sparare; tuttavia non muore, perché indossa un giubbotto antiproiettile. Tahir lo caccia di casa, sconvolto sia dalle parole di Mehmet sia dalla propria reazione, e in questo stato d’animo finisce per litigare con Farah, appena arrivata.

Determinato a distruggere Tahir con ogni mezzo, Mehmet chiede infine a Ilyas di recuperare tutti i fascicoli in loro possesso sul passato criminale dell’uomo.

Farah decide di mettersi alla ricerca di una nuova abitazione, mentre Tahir entra in possesso del suo nuovo locale, suscitando il forte disappunto di Bekir. Nel frattempo, Kerim, utilizzando il telefono di Farah, invia un messaggio a Tahir per convincerlo a riappacificarsi con la madre. Convinto che Farah desideri riconciliarsi con lui, Tahir si presenta a casa sua e la conduce con forza nel nuovo locale, dove le propone di iniziare una nuova vita insieme. Farah però lo respinge, affermando di non meritare la felicità e che tra loro non potrebbe mai funzionare.

