SERIE TV06 gennaio 2026

Io sono Farah in prima serata, la puntata del 5 gennaio in streaming

Il nuovo episodio della serie Io sono Farah con Demet Ozdemir, andato in onda il 5 gennaio in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda lunedì 5 gennaio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Demet Özdemir (Farah) e Engin Akyürek (Tahir) in Io sono FarahDemet Özdemir (Farah) e Engin Akyürek (Tahir) in Io sono Farah

Io sono Farah: la trama del 5 gennaio

Nel giorno del suo compleanno Tahir viene condotto nell'ambasciata iraniana e contattato da Benahm. Nel mentre, Farah scopre da Haydar e Adil che è il compleanno di suo marito e insieme organizzano una sorpresa. Anche Vera organizza una serata per Tahir. Mehmet, nel frattempo, continua a indagare e soltanto grazie all'intervento di Ilyas non scopre che Orahn è in combutta con Ali Galip.

Tahir porta una riluttante Farah alla tenuta degli Akingi per festeggiare il suo compleanno insieme alla famiglia riunita. Nel frattempo, Ali Galip interroga Bade sulla sua relazione con Mehmet. La ragazza afferma di averlo avvicinato per precauzione, al fine di difendere la famiglia, e Mehmet sente tutto tramite il registratore nascosto da Farah. Sempre grazie alla finta penna, il commissario capo viene a sapere che l'indomani Tahir e Ali Galip raggiungeranno il posto in cui avrà luogo una grande operazione.

Dopo la cena, Farah informa la famiglia Akingi della sua imminente partenza per la Francia insieme a Tahir e Kerim. Tutti sono sconvolti dalla notizia.

