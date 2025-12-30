Tahir (Engin Akyurek) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di mercoledì 31 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah scopre un'amara verità.

Io sono Farah: cosa succede il 31 dicembre

Farah viene a sapere da Mehmet che il responsabile della morte del donatore è Ali Galip. La donna è pronta a cercare la sua vendetta, ma Mehmet riesce a dissuaderla.

L'uomo le racconta della volta in cui Tahir ha cercato di suicidarsi, in seguito allo sparo che per poco non ha colpito Kerim.

Farah allora propone a Tahir di lasciarsi alle spalle ciò che è successo e di non continuare a indagare sull'omicidio del donatore. Farah, Tahir e Kerim tornano a vivere nell'appartamento di Tahir.

In ospedale, il medico suggerisce alla coppia di fare un figlio, il che crea una grande situazione di imbarazzo. Dato che la compatibilità tra fratelli è la più alta, Tahir chiede di nascosto al suo avvocato di scoprire se Benham, padre di Kerim, ha avuto altri figli.

