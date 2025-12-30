Catalogo
SERIE TV30 dicembre 2025

Io sono Farah, le anticipazioni della puntata del 31 dicembre

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda mercoledì 31 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Tahir (Engin Akyurek) in una scena di Io sono FarahTahir (Engin Akyurek) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di mercoledì 31 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah scopre un'amara verità.

Io sono Farah: cosa succede il 31 dicembre

Farah viene a sapere da Mehmet che il responsabile della morte del donatore è Ali Galip. La donna è pronta a cercare la sua vendetta, ma Mehmet riesce a dissuaderla.

L'uomo le racconta della volta in cui Tahir ha cercato di suicidarsi, in seguito allo sparo che per poco non ha colpito Kerim.

Farah allora propone a Tahir di lasciarsi alle spalle ciò che è successo e di non continuare a indagare sull'omicidio del donatore. Farah, Tahir e Kerim tornano a vivere nell'appartamento di Tahir.

In ospedale, il medico suggerisce alla coppia di fare un figlio, il che crea una grande situazione di imbarazzo. Dato che la compatibilità tra fratelli è la più alta, Tahir chiede di nascosto al suo avvocato di scoprire se Benham, padre di Kerim, ha avuto altri figli.

