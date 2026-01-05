Demet Özdemir in Io sono Farah

Nella puntata di mercoledì 7 gennaio di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Tahir cerca di tranquillizzare Farah in merito alla decisione di trasferirsi.

Io sono Farah: cosa succede il 7 gennaio

Tahir cerca di tranquillizzare Farah, non ha cambiato idea ma ha bisogno di più tempo prima di partire per l'estero. La donna, a quel punto, gli dice che Vera e Ali Galip sono gli assassini dei suoi genitori e che perciò non dovrebbe sentirsi in debito con loro.

Ali Galip ha scoperto che nel suo studio era nascosta una cimice, perciò organizza una riunione di famiglia e i sospetti ricadono su Farah. Bade corre ad avvisarla, ma non sa che Ali Galip la sta controllando.

