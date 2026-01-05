Nella puntata di mercoledì 7 gennaio di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Tahir cerca di tranquillizzare Farah in merito alla decisione di trasferirsi.
Tahir cerca di tranquillizzare Farah, non ha cambiato idea ma ha bisogno di più tempo prima di partire per l'estero. La donna, a quel punto, gli dice che Vera e Ali Galip sono gli assassini dei suoi genitori e che perciò non dovrebbe sentirsi in debito con loro.
Ali Galip ha scoperto che nel suo studio era nascosta una cimice, perciò organizza una riunione di famiglia e i sospetti ricadono su Farah. Bade corre ad avvisarla, ma non sa che Ali Galip la sta controllando.