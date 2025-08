Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda lunedì 4 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Farah (Demet Ozdemir) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di lunedì 4 agosto di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Tahsin teme la vendetta di Ali Galip.

Io sono Farah: cosa succede il 4 agosto

Tahir è in ansia perché teme una vendetta di Ali Galip per il suo gesto. Per questo motivo, Tahir fa di tutto per cercare di proteggere Farah e il figlio.

Bekir, come da ordini dello zio, si presenta a casa di Farah e porta via Tahir per consegnarlo ad Ali Galip.

Quando Farah viene a sapere che lei e Kerimsha sono al sicuro si rasserena, ma il bambino le dice che Mehmet lo ha convinto con l'inganno a raccontargli quanto accaduto nella tenuta. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

