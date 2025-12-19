Firat Tanis (Mehmet Kosaner) in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di lunedì 22 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah ha scopre che Gonul e Kaan vogliono sposarsi in segreto.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e il venerdì in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: cosa succede il 22 dicembre

Farah ha intenzione di cercare una nuova casa, mentre Tahir prende possesso del suo nuovo locale, indispettendo non poco Bekir.

Successivamente, Farah scopre che Gonul e Kaan intendono sposarsi in segreto e ne parla con Tahir, il quale organizza un incontro tra i due nel suo locale.

La stessa sera, però, Bekir decide di sabotare la serata facendo infiltrare nel locale di Tahir uno dei suoi scagnozzi, aiutato dal barista che vi lavora, rivelatosi a sua volta un uomo al suo servizio.

