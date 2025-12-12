Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV12 dicembre 2025

Io sono Farah, le anticipazioni della puntata del 15 dicembre

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda lunedì 15 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Mustafa Avkıran (Ali Galip Akıncı) e Fırat Tanış (Mehmet Koşaner) in una scena di Io sono FarahMustafa Avkıran (Ali Galip Akıncı) e Fırat Tanış (Mehmet Koşaner) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di lunedì 15 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - rientrato alla tenuta, Ali Galip ordina a Tahir di uccidere personalmente il commissario capo.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e il venerdì in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: cosa succede il 12 dicembre

Farah racconta in via confidenziale a Mehmet quello che ha visto la notte dell'omicidio di Alperen e parla di due colpi di pistola. Mehmet e Ilyas tornano quindi sulla scena del crimine e riescono a trovare il secondo proiettile.

La situazione ora è chiara: il proiettile che ha ucciso Alperen non proveniva dalla pistola di Kaan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video