Mustafa Avkıran (Ali Galip Akıncı) e Fırat Tanış (Mehmet Koşaner) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di lunedì 15 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - rientrato alla tenuta, Ali Galip ordina a Tahir di uccidere personalmente il commissario capo.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e il venerdì in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: cosa succede il 12 dicembre

Farah racconta in via confidenziale a Mehmet quello che ha visto la notte dell'omicidio di Alperen e parla di due colpi di pistola. Mehmet e Ilyas tornano quindi sulla scena del crimine e riescono a trovare il secondo proiettile.

La situazione ora è chiara: il proiettile che ha ucciso Alperen non proveniva dalla pistola di Kaan.

