Nei nuovi episodi di Io sono Farah 2, andati in onda venerdì 13 febbraio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mehmet viene sospeso dal servizio perché si scopre che collabora con Tahir.

Behnam minaccia Gonul. Rahsan vuole rivelare a suo figlio che Farah ha incontrato Tahir.

Bekir e Tahir si alleano contro Behnam. A Mehmet riaffiora la memoria e finalmente si ricorda chi gli ha sparato.

Farah nota che a casa di Behnam sono in corso degli insoliti preparativi. Tahir riesce a recuperare la chiavetta con il video che incastra Farah.

Behnam imprigiona Tahir in Iran.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Io sono Farah 2 andate in onda il 13 febbraio su Canale 5.

