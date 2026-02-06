La nuova puntata della seconda stagione di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda venerdì 6 febbraio in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah 2 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Kerim e Farah in una scena di Io sono Farah 2

Io sono Farah 2: la trama del 6 febbraio

Tahir collabora con Merjan per attirare tra le sue fila il responsabile della sicurezza di Behnam. Per farlo, ha bisogno anche di Mehmet, quindi va da lui e lo convince a trasferirsi a casa sua.

Tahir riesce a ottenere una piccola parte di azioni della holding di Behnam, sfruttando le informazioni che si è procurato Mehmet e si presenta alla conferenza di lancio del progetto dell'azienda, annunciandosi pubblicamente come un nuovo socio. Behnam cerca di schernirlo perché il suo tre per cento di azioni non ha alcun peso, ma Tahir gli dice che l'indomani apriranno il testamento di Ali Galip e ne riceverà un altro sette per cento. Farah è contrariata dalla presenza di Tahir perché teme che possa rovinare il suo piano.

Quando Mehmet scopre le intenzioni di Tahir, va su tutte le furie e lascia casa sua, ma esce senza documenti e, dopo un litigio con un tassista, viene portato in centrale da due poliziotti.

Kerim finge di stare male per ottenere il permesso di fare un giro in moto nel giardino. Farah capisce che il figlio lo ha fatto perché, con questo metodo, ottiene quello che vuole da parte del padre.

Dopo gli avvenimenti della mattinata, Merjan si presenta a sorpresa a casa di Tahir per scoprire come abbia fatto a mettere le mani sulle quote della società. L'uomo non è particolarmente felice della presenza della ragazza, ma le chiede comunque se Farah fosse rimasta vittima di qualche incidente. Merjan nega e aggiunge anche che Behnam e Farah sono una coppia molto felice.

Nel frattempo, Vera è sconvolta per l'accaduto e cerca di convincere Bade a fare qualcosa per cambiare il testamento di Ali Galip, temendo che suo marito possa davvero aver lasciato una percentuale delle quote a Tahir.

Intanto, Gonul riceve una telefonata da Farah che la invita a pranzo fuori e le chiede di contattare Tahir perché vuole incontrarlo.

Mehmet ha passato qualche ora in cella e, quando Ilyas lo vede, rimane sconcertato. Bade e Perihan si precipitano in centrale per capire che cosa sia successo.

Farah viene trasportata immediatamente in ospedale, dopo essere svenuta al ristorante. Tahir, avendo assistito alla scena, si precipita in ospedale, cercando di non farsi notare. Kerim, però, lo vede e non vuole che vada via. Gonul riesce a far allontanare i due dalla stanza di Farah e a portarli al bar, dove Tahir chiede a Kerim come vanno le cose a casa con Behnam. Kerim racconta di essere felice che il suo papà sia tornato, ma che non riesce a stare tanto con sua madre perché lavora molto e a volte sta via per intere settimane.

Nel frattempo, Bade va a prendere Mehmet in centrale e il commissario le racconta di come Tahir lo abbia raggirato per ottenere informazioni riservate dalla polizia e mettere le mani sulle azioni dell'impresa Azadi-Akinci. Mehmet è sconvolto, ma non si arrende all'idea di non riuscire a ricordare chi sia il responsabile del suo ferimento.

Perihan, su ordine di Orhan, segue Bade e Mehmet e li vede parlare con Akbar.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE