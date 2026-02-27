Gonul in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di venerdì 6 marzo di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Gonul è terrorizzata.

Io sono Farah 2: cosa succede il 6 marzo

Mehmet è ormai fuori controllo, in centrale sente che tutti sono contro di lui e non si fida più di nessuno.

Gonul è terrorizzata dal ritrovamento del cadavere di Ali Galip e cerca conforto in Bade.

Il colloquio di lavoro di Farah si rivela una trappola: Orhan si presenta senza preavviso e costringe la donna a salvare un uomo a cui ha appena sparato per carpirgli delle informazioni.

Orhan costringe Farah a prestare servizio come medico per la sua organizzazione, usando come copertura il lavoro in ospedale.

