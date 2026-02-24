Catalogo
SERIE TV24 febbraio 2026

Io sono Farah 2, le anticipazioni della puntata del 27 febbraio in prima serata

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah 2, in onda venerdì 27 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Akbar in una scena di Io sono Farah 2Akbar in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di venerdì 27 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Mehmet torna in polizia.

Io sono Farah 2: cosa succede il 27 febbraio

Mehmet si riprende il suo distintivo e torna in polizia, ma la felicità dura poco. Infatti, Akbar, inviato da Behnam, sporge denuncia contro Tahir e lo fa arrestare.

Nel frattempo, Gulsima è arrivata in ospedale e riesce a vedere suo nipote da dietro un vetro. Kerim riconosce sua nonna da una voglia sul palmo della mano e, con uno stratagemma, riesce a nasconderla, liberandola dalle grinfie di Behnam e dei suoi uomini.

