Akbar in una scena di Io sono Farah 2

Nella puntata di venerdì 27 febbraio di Io sono Farah 2, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir, l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny, Mehmet torna in polizia.

Io sono Farah 2: cosa succede il 27 febbraio

Mehmet si riprende il suo distintivo e torna in polizia, ma la felicità dura poco. Infatti, Akbar, inviato da Behnam, sporge denuncia contro Tahir e lo fa arrestare.

Nel frattempo, Gulsima è arrivata in ospedale e riesce a vedere suo nipote da dietro un vetro. Kerim riconosce sua nonna da una voglia sul palmo della mano e, con uno stratagemma, riesce a nasconderla, liberandola dalle grinfie di Behnam e dei suoi uomini.

