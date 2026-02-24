Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV24 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 24 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 24 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 24 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 24 febbraio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2

Sahika è sempre più in ansia poiché i suoi piani rischiano di crollare, soprattutto quando Halit inizia a dubitare che sia stata davvero Yildiz ad avvelenare Erim.

Nel frattempo, Caner e Kaya comunicano a Leyla che potrà finalmente tornare all’università e riprendere il suo percorso di studi.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video