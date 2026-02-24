La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 24 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika è sempre più in ansia poiché i suoi piani rischiano di crollare, soprattutto quando Halit inizia a dubitare che sia stata davvero Yildiz ad avvelenare Erim.
Nel frattempo, Caner e Kaya comunicano a Leyla che potrà finalmente tornare all’università e riprendere il suo percorso di studi.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.