La puntata integrale del 24 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Eren è disperato e cerca di farsi giustizia da solo per vendicare sua figlia.
Intanto, Yekta caccia Rafet da casa sua.
Ilgaz fa perquisire l’intero palazzo dove è stata aggredita Tugce e trovano un proiettile nel muro.
Nel frattempo, Ceylin va a trovare Yekta e cerca di spronarlo a reagire.