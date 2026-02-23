Catalogo
LA PUNTATA24 febbraio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 24 febbraio in streaming

La puntata del 24 febbraio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 24 febbraio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 24 febbraio

Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3Yekta in una scena di Segreti di famiglia 3

Eren è disperato e cerca di farsi giustizia da solo per vendicare sua figlia.

Intanto, Yekta caccia Rafet da casa sua.

Ilgaz fa perquisire l’intero palazzo dove è stata aggredita Tugce e trovano un proiettile nel muro.

Nel frattempo, Ceylin va a trovare Yekta e cerca di spronarlo a reagire.

