ANTICIPAZIONI24 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 25 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 25 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Joaquín Climent (Rómulo Baeza) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessaJoaquín Climent (Rómulo Baeza) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 25 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 25 febbraio

Nella puntata di mercoledì 25 febbraio, Curro confida a Eugenia tutta la verità sulla sua situazione, spingendola a confrontarsi immediatamente con Alonso.

Intanto Emilia rivela a Donna Pia che da giovani era stata fidanzata con Don Romulo, ma che lui l’aveva lasciata all’improvviso, senza darle molte spiegazioni.

