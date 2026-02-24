Scopriamo cosa succederà mercoledì 25 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 25 febbraio, Curro confida a Eugenia tutta la verità sulla sua situazione, spingendola a confrontarsi immediatamente con Alonso.
Intanto Emilia rivela a Donna Pia che da giovani era stata fidanzata con Don Romulo, ma che lui l’aveva lasciata all’improvviso, senza darle molte spiegazioni.