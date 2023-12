Mercoledì 27 dicembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la finale di Io Canto Generation.

Al termine della puntata, Marta Viola ha vinto il talent show condotto da Gerry Scotti. Nel video qui sopra, il riassunto della finale e le reazioni degli utenti sui social.

Una serata ricca di emozioni grazie ai 12 talenti rimasti in gara che si sono sfidati per contendersi la vittoria.

Una finale caratterizzata da emozionanti sorprese, come l'entrata a sorpresa di Renato Zero, e iconici duetti: Al Bano e Orietta Berti si sono esibiti sulle note di Felicità mentre Claudio Amendola e Anna Tatangelo hanno regalato al pubblico un'esibizione del brano Roma nun fa' la stupida stasera.

Grazie alla sua vittoria, Marta Viola si è aggiudicata un prestigioso premio: una Summer School Academy di canto, cinema e filmmaking musicale presso la sede della New York Film Academy di Firenze e un week-end lungo a New York, sempre in compagnia dalla NYFA.