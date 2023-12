Ascolti record per l’ultimo appuntamento con Io Canto Generation: la finalissima del talent ha ottenuto il 24.04% di share

Ascolti tv record per l’ultimo appuntamento con Io Canto Generation: la finalissima del talent musicale condotto da Gerry Scotti ha dominato la prima serata con il 24.04% di share individui e 3.180.000 telespettatori totali (che sale a 4.082.000 nella fascia di prime-time).

Capace di radunare generazioni diverse davanti alla tv, nel corso dell’edizione lo show ha appassionato una media di 3.000.000 di spettatori con il 20.8% di share individui, che raggiunge il 24.33% di share sul pubblico dei giovani 15-34enni.

Al momento della proclamazione del vincitore, lo show con la direzione artistica di Roberto Cenci ha segnato picchi del 36.5% di share.

Inoltre, “Io Canto Generation” si è posizionato tra i programmi più commentati sui social ed è entrato al primo posto nelle tendenze italiane su X.

Tra i 12 finalisti, Marta Viola ha vinto Io Canto Generation. 14 anni e originaria di Chieri, in provincia di Torino, Marta Viola è riuscita a convincere la giuria e il pubblico, aggiudicandosi il trofeo e un prestigioso premio: una Summer School Academy di canto, cinema e film-making musicale, alla New York Film Academy di Firenze e un week-end lungo a New York, sempre accompagnata dalla NYFA.

Inoltre, Marta si è assicurata un ulteriore riconoscimento: il Premio Tecnico Giuria e Radio, che le è stato assegnato dalla giuria insieme a Chiara Tortorella, la speaker di R101, Radio ufficiale del talent. Sempre grazie a R101, la vincitrice avrà anche la possibilità di incidere un editing di un brano “cover”, tra quelli proposti nel corso delle puntate.

Giancarlo Scheri parla del successo di Io Canto Generation

"Un grande show, un grande cast, un grande conduttore. Sei bellissime serate, che hanno illuminato Canale 5, grazie a talento, passione, energia. Uno spettacolo dove Gerry Scotti ha espresso tutta la sua caratura di icona televisiva: quella di professionista unico, di personaggio amatissimo e di figura di riferimento per tutto il piccolo schermo. Per questo esprimo la mia gratitudine a Gerry, il cui contributo al valore dell’ammiraglia Mediaset è - come sempre - inestimabile, quanto inesauribile. E ringrazio il team autoriale e produttivo, con il direttore artistico Roberto Cenci", dichiara Giancarlo Scheri, diretto di Rete. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE