Alessandro Rea vince la prima edizione di Io Canto Senior

Venerdì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, è andato in onda l'ultimo appuntamento con Io Canto Senior, la versione del talent show che celebra i migliori talenti over 45 condotto da Gerry Scotti, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci.

Alessandro Rea è il vincitore della prima edizione del programma, che ha visto sfidarsi in finale i 12 concorrenti rimasti in gara, uno contro l’altro. Alessandro si è così aggiudicato il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro.

Nel corso di tutte le puntate di Io Canto Senior, a sostenere e ad accompagnare nelle loro esibizioni gli interpreti in gara, mettendo a disposizione la loro esperienza, gli immancabili capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta.

A decretare il vincitore assoluto del programma sono state le votazioni della super giuria composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi e del quinto giudice Chiara Tortorella, uniti ai voti del pubblico presente in sala composto da cento persone.

