La terza puntata di Io Canto Generation, andata in onda mercoledì 23 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La terza puntata della nuova edizione di Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti, è andata in onda mercoledì 23 ottobre in prima serata su Canale 5 con emozionanti esibizioni canore e duetti.

Nel video qui sopra, potete vedere la terza puntata di Io Canto Generation in streaming su Mediaset Infinity.

Io Canto Generation, cosa è successo nella terza puntata

Nella terza puntata di Io Canto Generation, Aurora Binetti riceve una dolce sorpresa dal fratello Marco.

L'icona del cinema Matthew Modine è sul palco di Io Canto Generation in rappresentanza della New York Film Academy, che anche quest'anno garantirà al vincitore un percorso formativo nella sede di Firenze e un viaggio a New York per visitare Broadway.

Sara Fattori e Ludovica Sala sono i talenti che lasciano la gara di Io Canto Generation al termine della terza puntata. A capitanare le squadre sei grandi nomi della musica italiana: Lola Ponce (la new entry di questa edizione), Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

In veste di giurati ritroviamo Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi a cui si aggiunge, nel nuovo ruolo, Iva Zanicchi. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE