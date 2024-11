La finalissima di Io Canto Generation, andata in onda mercoledì 13 novembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata finale di Io Canto Generation, in onda mercoledì 13 novembre, ha regalato tantissime emozioni e momenti indimenticabili ai protagonisti dello show musicale e anche al pubblico che ha seguito la trasmissione di Canale 5. Esibizioni, duetti e sorprese hanno segnato il capitolo finale di un percorso durato sei puntate. A differenza di quanto accaduto durante le altre serate, le squadre sono state sciolte e i talenti ancora in gara si sono sfidati uno contro l'altro sotto l'attenta guida dei capisquadra Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

Ad avere la meglio e ad aggiudicarsi la seconda edizione di Io Canto Generation, dopo una serie di prove particolarmente toccanti, è stata Namite Selvaggi. La quattordicenne si aggiudica così un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e grazie a R101 avrà, inoltre, la possibilità di registrare una cover. Il premio di R101, invece, è andato a Mariafrancesca Cennamo. "Una ragazza che ci ha conquistato fin dalla prima puntata con la sua simpatia, la sua personalità scoppiettante in puro e perfetto stile R101", ha commentato la speaker radiofonica Chiara Tortorella.

