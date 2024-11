Mercoledì 13 novembre su Canale 5, finale vincente per Io Canto Generation. Il talent musicale condotto da Gerry Scotti è leader della prima serata con il 17.34% di share individui e 2.220.000 spettatori (che salgono a 2.800.000 nella fascia di prime-time).

Capace di radunare generazioni diverse davanti alla tv, lo show ha vinto la sfida degli ascolti per sei settimane consecutive.

Mercoledì 13 novembre, al momento della proclamazione della vincitrice, la quattordicenne Namite Selvaggi, il programma ha superato picchi del 34% di share individui.

Namite si è aggiudicata un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnata dalla NYFA e, grazie a R101, la possibilità di registrare una cover.

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "Un insuperabile Gerry Scotti, in conduzione. Roberto Cenci a curare regia e direzione artistica. Una grande orchestra, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle. Un parterre di giurati e capo-squadra di primissimo livello. Ventiquattro sorprendenti talenti, tra i dieci e i quindici anni, come protagonisti. Le premesse per confezionare uno show elegante e ricco di emozioni, c’erano tutte. E Io Canto Generation non ha tradito le attese, accompagnando il pubblico di Canale 5 per sei bellissime serate, splendidamente realizzate".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE