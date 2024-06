L'attesissima finale di Io Canto Family si è conclusa con il verdetto che ha premiato la piccola Carlotta e mamma Erika, protagoniste assolute della prima edizione del talent show condotto da Michelle Hunziker. Al termine di un intervento della stessa conduttrice volto a omaggiare il fondatore di Mediaset Silvio Berlusconi, a un anno esatto dalla sua scomparsa, la gara ha preso il via regalando una serie di performance che non ha lasciato indifferente la giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi e del quinto giudice Chiara Tortorella, oltre che dal pubblico presente in studio.

Carlotta e mamma Erika hanno dovuto confrontarsi fino al verdetto decisivo con la coppia formata da Sara e papà Davide, superata agli sgoccioli grazie alle emozioni regalate intonando Sei nell'anima e L'amore si odia. Così, la concorrente più giovane di Io Canto Family si è aggiudicata il montepremi finale di 50mila euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del talent show.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE