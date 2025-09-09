Mediaset Infinity logo
Io Canto
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Io Canto
TALENT
09 settembre 2025

Io Canto Family martedì 16 settembre in prima serata su Canale 5

Grandi novità per la nuova edizione del talent show musicale condotto da Michelle Hunziker

Condividi:

Da martedì 16 settembre, in prima serata, al via Io Canto Family, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie. Al debutto, in veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Artisti di primo piano che metteranno a disposizione la loro esperienza per guidare e sostenere i concorrenti in ogni fase del percorso, accompagnandoli nelle loro esibizioni.

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker conduce la nuova edizione di Io Canto Family

Novità anche per la giuria: sarà composta da Patty Pravo e Noemi,due big della canzone italiana. A loro il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore. Nella finalissima di Io Canto Family solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro. Accompagnata dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, il programma riporta in tv il calore delle famiglie italiane, mettendo in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti attraverso la passione per la musica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Effetto Biondo, i look baciati dal sole delle star

beauty

Effetto Biondo, i look baciati dal sole delle star

I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate

I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate

Marostica, Fernanda accoltellata dall’ex marito: "Voglio giustizia"

CRONACA

Marostica, Fernanda accoltellata dall’ex marito: "Voglio giustizia"

La donna racconta l’aggressione e il ruolo decisivo di una signora nel salvarle la vita

La donna racconta l’aggressione e il ruolo decisivo di una signora nel salvarle la vita

Emma Heming e la decisione di trasferire il marito in un'altra casa

Salute

Emma Heming e la decisione di trasferire il marito in un'altra casa

"La decisione non è materia di dibattito", ha dichiarato la modella a Good Morning America

"La decisione non è materia di dibattito", ha dichiarato la modella a Good Morning America

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 10 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 10 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity