Innocence, il riassunto delle puntate del 6 e 7 settembre

Negli episodi 17 e 18 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 6 e domenica 7 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ilker e Irem divorziano e la donna rende pubblica la gravidanza di Ela. Ela si presenta inaspettatamente a casa della famiglia Ilkaz. Accusa Ilker di averla aggredita con una sedia pur sapendo che era incinta, e di aver quindi provocato l'aborto. Incalzato a rispondere, l'uomo ammette di essere responsabile dell'atto violento nei confronti di Ela e di essere il padre del bambino mai nato. Irem, sconvolta dalla rivelazione, decide di abbandonare il marito. Dopo essersi confrontata con Hale, Banu si reca da Bahar e Timur per esporre loro i rischi che correrebbero se divulgassero la notizia della gravidanza di Ela. Non esistendo documenti a riguardo, e avendo Timur accettato denaro dall'uomo che accusa, la corte e l'opinione pubblica si schiererebbero conto la famiglia Yuksel. La paura di fronte a tale prospettiva ha la meglio, così Ela decide di mantenere il segreto sulla gravidanza. Bahar tenta invano di convincere Ela a rendere pubblica la questione della gravidanza. La ragazza teme di non sopportare i commenti della gente e decide di mantenere il silenzio. Questo silenzio, tuttavia, viene interrotto bruscamente da Irem, che in una diretta social in seguito all'avvenuto divorzio con Ilker, parla dell'aborto di Ela. Tanto la notizia del divorzio della celebre coppia, come quella della gravidanza segreta di Ela fanno scalpore. Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 6 e 7 settembre su Canale 5.

