Innocence, il riassunto delle puntate del 19 e 20 luglio

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 19 e 20 luglio su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 3 e 4 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 19 e domenica 20 luglio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ela non rivela a sua madre del tradimento del padre.

Ela scopre di essere incinta e comunica la notizia a Ilker. La sera del suo compleanno, Ela scopre che Ilker sposerà Irem l'indomani.

Ela abbandona la sua festa di compleanno e si precipita da Ilker. La ragazza viene trovata gravemente ferita in strada e viene portata in ospedale. Bahar, la madre di Ela, denuncia Ilker per l'aggressione.

Durante il matrimonio di Ilker e Irem, la polizia arresta l'uomo.

Bahar scopre che Ela era incinta, ma, a causa dell'aggressione, ha perso il bambino.

Hale, madre di Ilker, offre a Bahar 10 milioni di dollari e una nuova vita in America per ritirare la denuncia. Bahar rifiuta l'offerta e rende pubblica la notizia.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 19 e 20 luglio su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE