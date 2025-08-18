Innocence, il riassunto delle puntate del 16 e 17 agosto
I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 16 e 17 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Negli episodi 11 e 12 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 16 e domenica 17 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Bahar è preoccupata per la fragilità mentale di Ela.
Hale, d'accordo con Irem, decide così di pubblicare sui profili social della ragazza una foto in cui siano ritratti tutti insieme per mettere a tacere qualsiasi pettegolezzo.
Durante il processo, il giudice riceve un nuovo dossier: dai documenti si evince che la mandante dell'aggressione a Ela è Irem e Bahadir richiede di trattenerla in custodia cautelare.
Hale organizza una cena e pubblica delle foto sui social.
Ela viene dimessa dall'ospedale e ritorna a casa. A casa, Ela viene accolta da una festa a sorpresa per il suo compleanno.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 16 e 17 agosto su Canale 5.
