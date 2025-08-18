Mediaset Infinity logo
Innocence
SERIE TV
17 agosto 2025

Innocence, il riassunto delle puntate del 16 e 17 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 16 e 17 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 11 e 12 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 16 e domenica 17 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Bahar è preoccupata per la fragilità mentale di Ela.

Hale, d'accordo con Irem, decide così di pubblicare sui profili social della ragazza una foto in cui siano ritratti tutti insieme per mettere a tacere qualsiasi pettegolezzo.

Durante il processo, il giudice riceve un nuovo dossier: dai documenti si evince che la mandante dell'aggressione a Ela è Irem e Bahadir richiede di trattenerla in custodia cautelare.

Hale organizza una cena e pubblica delle foto sui social.

Ela viene dimessa dall'ospedale e ritorna a casa. A casa, Ela viene accolta da una festa a sorpresa per il suo compleanno.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 16 e 17 agosto su Canale 5.

