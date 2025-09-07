Innocence, la puntata del 7 settembre in streaming
La nuova puntata di Innocence, andata in onda il 7 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 7 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.
Innocence, la trama della puntata del 7 settembre
Bahar tenta invano di convincere Ela a rendere pubblica la questione della gravidanza. La ragazza teme di non sopportare i commenti della gente e decide di mantenere il silenzio. Questo silenzio, tuttavia, viene interrotto bruscamente da Irem, che in una diretta social in seguito all'avvenuto divorzio con Ilker, parla dell'aborto di Ela. Tanto la notizia del divorzio della celebre coppia, come quella della gravidanza segreta di Ela fanno scalpore. Durante una lite in famiglia, Mert viene a sapere che Timur potrebbe finire in prigione. Sconvolto dalla situazione e preoccupato per il padre, il bambino se la prende con la sorella. L'indomani, Ela decide di tornare all'università insieme a Burcak e Umut, ma il rientro è più difficile del previsto.
Leggi anche
SERIE TV
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 7 settembre, è su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 7 settembre, è su Mediaset Infinity
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 7 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie in onda domenica 7 settembre su Canale 5
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda il 30 e 31 agosto della serie turca Innocence
I momenti più importanti degli episodi in onda il 30 e 31 agosto della serie turca Innocence