La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 7 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Innocence, la trama della puntata del 7 settembre

L'attore Serkay Tütüncü nei panni di Ilker Ilgaz in una scena di Innocence

Bahar tenta invano di convincere Ela a rendere pubblica la questione della gravidanza. La ragazza teme di non sopportare i commenti della gente e decide di mantenere il silenzio. Questo silenzio, tuttavia, viene interrotto bruscamente da Irem, che in una diretta social in seguito all'avvenuto divorzio con Ilker, parla dell'aborto di Ela. Tanto la notizia del divorzio della celebre coppia, come quella della gravidanza segreta di Ela fanno scalpore. Durante una lite in famiglia, Mert viene a sapere che Timur potrebbe finire in prigione. Sconvolto dalla situazione e preoccupato per il padre, il bambino se la prende con la sorella. L'indomani, Ela decide di tornare all'università insieme a Burcak e Umut, ma il rientro è più difficile del previsto.

