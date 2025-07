Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie Innocence, in onda sabato 26 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di sabato 26 luglio di Innocence, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Deniz Çakır e İlayda Alişan, Bahar è in preda ai sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia.

Innocence: le anticipazioni del 20 luglio

Hale, nel tentativo di riabilitare suo figlio Ilker agli occhi del mondo, convince Irem a sposarlo in carcere. Innocence va in onda il sabato e la domenica su Canale 5 dalle 14.30 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE