Il Turco, la prima puntata dell'8 aprile in streaming

La prima puntata della nuova serie Il Turco con Can Yaman e Greta Ferro è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La prima puntata de Il Turco, la serie che ha Can Yaman e Greta Ferro per protagonisti, è andata in onda su Canale 5 martedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. I primi tre episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Il Turco, la trama dei primi episodi

Can Yaman (Hasan Balaban) in una scena de Il Turco

Incastrato per la morte dei suoi uomini in battaglia, il valoroso ufficiale turco Balaban fugge per dimostrare la sua innocenza e, ferito, si rifugia a Moena, in Italia, dove viene salvato da Gloria, considerata una strega dagli abitanti del suo villaggio.

Gloria cura le ferite di Balaban e, diffidente nei confronti dei turchi che considera solo dei barbari, spera che lui se ne vada, ma Balaban non la pensa allo stesso modo. Soprattutto quando scopre che gli uomini che lo stanno cercando potrebbero essere a servizio dello stesso uomo che lo ha incastrato a suo tempo, il fratello Mete. Ovvero Marco Benedetti di Vicenza, nuovo signore e padrone del villaggio di Gloria.

Marco ottiene il cavalierato e sempre più potere per dare la caccia a Balaban. Gran parte degli abitanti del villaggio, ritenendo Gloria una strega, le impediscono di seppellire nel cimitero del borgo il figlio Topo ucciso dai soldati di Marco. Quest'ultimo chiede a Francesco la mano della figlia Diana, e malgrado il rifiuto del padre, i due mantengono la loro relazione.

Anche Balaban e Gloria passano la notte insieme, ma all'insaputa di Balaban, Gloria si consegna al Gran Inquisitore per salvare il villaggio, proprio come aveva fatto la sua antenata. Nel tentativo di liberarla, Balaban incontra il fratellastro Marco che gli promette un'aspra battaglia.

Dopo essere stato cacciato dal consiglio di Moena, Gunther capisce di dover mettere in salvo Gloria e si reca da lei. Lì trova anche Balaban, che decide di metterlo al corrente della situazione: non importa se resteranno o fuggiranno, Moena è destinata a essere rasa al suolo dall'esercito di Marco, accampato fuori dal villaggio.

Dopo che Rudolph, andato a chiedere clemenza a Marco, viene ucciso davanti agli abitanti di Moena, Gunther, Balaban e Gloria riescono a convincerli che è ora di reagire e di unire le forze con i compagni turchi di Hasan, che hanno deciso di unirsi alla lotta.

Il secondo e ultimo appuntamento con Il Turco è martedì 15 aprile in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

