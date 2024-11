Quando va in onda la terza puntata de Il Patriarca 2? Tutte le anticipazioni della prossima puntata della fiction con Claudio Amendola

Le storie di Nemo Bandera e della sua famiglia continuano nella terza puntata de Il Patriarca 2 che andrà in onda venerdì 29 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie.

Il Patriarca 2, le anticipazioni della seconda puntata

Nemo è in carcere e deve difendersi da chi vorrebbe fargliela pagare. Mario è alla ricerca del nome del testimone che accusa Nemo dell'attentato.

L'ispettore Monterosso si avvicina sempre di più a Lara, scoprendo in lei la sola appartenente alla potente famiglia lontana dalla mentalità del Patriarca.

Nina è sempre più attratta da Daniel che non si rassegna a vivere come vorrebbe suo padre.

