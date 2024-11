Quando va in onda la seconda puntata de Il Patriarca 2? Tutte le anticipazioni della prossima puntata della fiction con Claudio Amendola

Claudio Amendola ne Il Patriarca 2

Le storie di Nemo Bandera e della sua famiglia continuano nella seconda puntata de Il Patriarca 2 che andrà in onda venerdì 22 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie.

Il Patriarca 2, le anticipazioni della seconda puntata

Nemo viene accusato ingiustamente di essere il mandante dell'attentato che ha ucciso il bambino testimone dell'omicidio di Buscemi ed entra in latitanza per difendersi dalle prove costruite da Raoul.

Anche gli uomini di Raoul Morabito sono sulle tracce di Nemo.

