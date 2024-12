Quando va in onda la quinta puntata de Il Patriarca 2? Tutte le anticipazioni della prossima puntata della fiction con Claudio Amendola

La guerra tra Nemo Bandera e Raoul Morabito continua nella quinta puntata de Il Patriarca 2 che andrà in onda venerdì 13 dicembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sotto il cast e i personaggi della serie.

Il Patriarca 2, le anticipazioni della quinta puntata

Nemo e Raoul creano un'alleanza momentanea per liberare Lara e Jessica dai mafiosi albanesi. Durante un violento scontro Mario viene ferito.

Bandera e Morabito tornano subito a combattere l'uno contro l'altro per le elezioni del nuovo capo del porto di Levante.

